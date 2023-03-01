Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:31, 1 марта 2023Россия

Всех пострадавших при крушении Ми-8 под Мурманском отпустили из больницы

В Минздраве заявили, что всем пострадавшим при крушении Ми-8 под Мурманском оказали помощь

Фото: МЧС России

Всем пострадавшим при крушении вертолета Ми-8 под Мурманском оказали необходимую медицинскую помощь. Об этом в среду, 1 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав по Мурманской области.

«Показаний к госпитализации нет. На данный момент никто из них в стационарах не находится», — объяснил собеседник агентства.

О крушении вертолета Ми-8 в трех километрах от села Ловозеро в Мурманской области стало известно днем 28 февраля. Воздушное судно, выполнявшее гражданский рейс Вологодского авиационного предприятия, упало при заходе на посадку. По последним данным, на борту находились три члена экипажа и шесть пассажиров.

В результате пострадали пять человек, двое из них доставлены в Мурманскую областную больницу. Пилот получил серьезную черепно-мозговую травму, у одного пассажира диагностировано сотрясение мозга.

Позднее появилось видео с места крушения борта. На записи виден сильно поврежденный корпус вертолета. Воздушное судно упало на левый бок, его хвост оторван. Следов огня на месте крушения вертолета нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о яростном сопротивлении десятков тысяч бойцов ВСУ в Артемовске
В США рассказали об иранском списке смертников с Трампом
Пассажир Ми-8 поймал двухлетнего ребенка в момент крушения в Мурманской области
В ВСУ заявили об интенсивных обстрелах украинских позиций в Артемовске
Сотрудники ГИБДД задержали иностранца и россиянина за похищение девушки
Брат Нурмагомедова высказался о возможности провести поединок со Стерлингом
Всех пострадавших при крушении Ми-8 под Мурманском отпустили из больницы
На упавшем под Москвой беспилотнике нашли украинскую маркировку
В США заявили о попытке устроить беседу Зеленского и американского депутата
Экс-главе дознания ФТС огласили приговор за злоупотребление полномочиями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.