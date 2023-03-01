Всех пострадавших при крушении Ми-8 под Мурманском отпустили из больницы

В Минздраве заявили, что всем пострадавшим при крушении Ми-8 под Мурманском оказали помощь

Всем пострадавшим при крушении вертолета Ми-8 под Мурманском оказали необходимую медицинскую помощь. Об этом в среду, 1 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав по Мурманской области.

«Показаний к госпитализации нет. На данный момент никто из них в стационарах не находится», — объяснил собеседник агентства.

О крушении вертолета Ми-8 в трех километрах от села Ловозеро в Мурманской области стало известно днем 28 февраля. Воздушное судно, выполнявшее гражданский рейс Вологодского авиационного предприятия, упало при заходе на посадку. По последним данным, на борту находились три члена экипажа и шесть пассажиров.

В результате пострадали пять человек, двое из них доставлены в Мурманскую областную больницу. Пилот получил серьезную черепно-мозговую травму, у одного пассажира диагностировано сотрясение мозга.

Позднее появилось видео с места крушения борта. На записи виден сильно поврежденный корпус вертолета. Воздушное судно упало на левый бок, его хвост оторван. Следов огня на месте крушения вертолета нет.