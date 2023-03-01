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14:03, 1 марта 2023Россия

Минобороны заявило о поражении 97 артиллерийских подразделений ВСУ

Минобороны России отчиталось о поражении 97 артиллерийских подразделений ВСУ за сутки

Фото: РИА Новости

Российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, а также живой силе и технике в 173 районах. Об этом в среду, 1 марта, журналистам заявили в Министерстве обороны.

«В районе населенного пункта Щурово Донецкой народной республики поражен пункт временной дислокации боевиков националистического формирования», — добавили в ведомстве.

Днем ранее, 28 февраля, Минобороны России сообщало о поражении за сутки 93 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

В оборонном ведомстве также отчитались о том, что российские военнослужащие предотвратили массированную атаку украинских беспилотников на Крым.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Владимир Путин в обращении к согражданам заявил, что такие действия стали ответом на просьбы о помощи республик Донбасса.

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Евгения Куликова
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