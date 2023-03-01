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10:03, 1 марта 2023Спорт

Бывший легионер «Динамо» оценил отстранение сборной России

Бывший легионер «Динамо» Фернандес назвал отстранение сборной России от турниров политикой

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший легионер московского «Динамо» Леандро Фернандес оценил санкции в отношении российского спорта. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Фернандес назвал отстранение сборной России по футболу от международных турниров политикой. «Россия играла товарищеские матчи только против Киргизии, Таджикистана и Узбекистана? Не знаю, принял бы я такие матчи, находясь в сборной Аргентины. Сейчас такой момент, когда сборная России не может играть со многими странами», — заявил он.

Ранее Фернандес рассказал о своем отношении к России. «Не понимаю такого ужасного отношения к России и русским. Они этого не заслуживают», — заявил аргентинец и отметил, что время, проведенное в России, вспоминает исключительно тепло.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Дарья Коршунова
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