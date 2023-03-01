В Госдуме отреагировали на вывешивание украинского флага в РУДН

Депутат Смолин выступил против отмены украинской культуры в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на вывешивание украинского флага в Российском университете дружбы народов (РУДН). Он отметил, что сегодня под флагом Украины ведутся военные действия против России.

1 марта стало известно, что Минобрнауки назначило проверку Российскому университету дружбы народов (РУДН) из-за флагов Украины в здании вуза. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Константин Могилевский.

Известно, что флаги Украины появились в здании РУДН по случаю тематической выставки землячеств, в которой принимали участие украинские студенты вуза. Кроме Украины, на выставке землячеств были представлены, в том числе Грузия, Молдова, Черногория, Сербия, Кипр и Греция. После публикации фотографий с выставки руководство РУДН подверглось критике в соцсетях.

«Я разделяю мнение пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который сказал, что информации недостаточно и нужно в ней разбираться», — заявил Смолин.

Депутат отметил, что в сегодняшних обстоятельствах он бы точно не стал вывешивать украинский флаг. Поскольку под ним ведутся военные действия против России, объяснил он. При этом собеседник «Ленты.ру» выступил против отмены украинской культуры.

Мы не можем и не должны уподобляться украинцам, которые пытаются отменить русскую культуру. Мы не можем и не должны пытаться отменить украинскую культуру Олег Смолин депутат Госдумы

«У меня в регионе, а это Омская область, довольно много этнических украинцев. Я с удовольствием на разного рода праздниках слушаю на ряду с русскими и казахскими украинские песни. Культура невиновна в том, что происходит в политике», — заключил Смолин.

Проректор вуза Сергей Базавлук заявил, что пристальный интерес к инциденту с украинскими флагами в здании Российского университета дружбы народов (РУДН) понятен, однако миссия университета состоит в том, чтобы объединять людей разных национальностей.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что флаг Украины, вывешенный в Российском университете дружбы народов (РУДН), — флаг режима, с которым воюет Россия. Песков заявил, что для России флаг Украины является символом поддержки националистов.