Российские кондитеры пожаловались на взлетевшие цены на сахар

Президент АСКОНД: цены на сахар в России растут, несмотря на увеличение его производства

Производство сахара в России за последний год резко выросло, однако цены на товар повышаются — так, за 2022 год средняя стоимость сахара увеличилась на 27 процентов и в январе-феврале 2023-го продолжает расти. О недоумении представителей отрасли рассказал президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Сергей Носенко, передает «Интерфакс».

«Урожай свеклы и выработка сахара неординарно высокие, сахара предостаточно, импортом не надо заниматься. Но цены летят и летят», — пожаловался он. В текущем сезоне в России было произведено 5,9 миллиона тонн свекловичного сахара (плюс 9 процентов в годовом выражении), в то время как кондитерская промышленность ежегодно потребляет около 1,5 миллиона тонн.

За год отрасль произвела на 2,1 процента меньше кондитерских изделий, чем годом ранее. Причем спрос на сладости немного вырос, составив 25,5 килограмма на человека в 2022 году против 25,2 килограмма в 2021-м.

Начиная со второй половины марта прошлого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверять цепочку поставок сахара в магазины по поручению вице-премьера Андрея Белоусова. На необоснованное повышение цен и создание искусственного дефицита служба пообещала реагировать вплоть до оборотных штрафов и передачи материалов в Генпрокуратуру. Так, служба признала виновным в создании ажиотажа крупнейшего производителя сахара «Продимекс».

В конце года Минсельхоз назвал ситуацию на внутреннем рынке сахара стабильной, заявив, что она не требует дополнительного регулирования в виде потолка цен. Таким заявлением ведомство отреагировало на предупреждение замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут о риске появления нового соглашения о заморозке цены на этот продукт. По ее словам, цены могут ограничить в случае резких скачков оптовой стоимости в первом квартале 2023 года выше 50-53 рублей за килограмм.