Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ

Россия передала США официальную ноту о приостановке участия Москвы в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Мы вчера передали официальную ноту американской стороне, в которой отфиксировали, что выполнение ДСНВ приостанавливается, но при этом его центральные положения — ограничения по количествам соответствующих систем — будут нами соблюдаться», — рассказал дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ. Закон официально вступил в силу после опубликования. Решение о возможном возобновлении участия России в договоре ДСНВ может также принять президент.