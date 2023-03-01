Генпрокуратура направила в суд дело о вымогательстве денег у Канделаки и ее мужа

Генпрокуратура направила в суд дело о вымогательстве денег у Канделаки и ее мужа Бровко

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о вымогательстве 470 тысяч рублей у Тины Канделаки и ее мужа, директора по особым поручениям Госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Об этом в среду, 1 марта, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В вымогательстве обвиняются владельцы и администраторы Telegram-каналов «Проект Сканер» и «Riddle» Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко. По версии следствия, они объединились в организованную группу и стали размещать в интернете негативные сведения о работе и личной жизни супругов. За удаление публикаций фигуранты требовали у Бровко деньги и угрожали размещением новых порочащих сведений.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд оставил в СИЗО администратора Telegram-канала «Новый Век» Гусова до 2 апреля.