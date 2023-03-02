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00:25, 2 марта 2023Спорт

Стала известна судьба выступлений в ПСЖ обвиненного в изнасиловании игрока

ESPN: Ашраф Хакими продолжит выступления в ПСЖ, несмотря на обвинения в изнасиловании
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими. Фото: Christian Hartmann / Reuters

Стала известна судьба выступлений в «Пари Сен-Жермен» марокканского футболиста Ашрафа Хакими, обвиненного в изнасиловании. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, защитник сможет и дальше играть за клуб, поскольку формальные обвинения ему пока не предъявлены. Уточняется, однако, что прокуратура уже начала расследование.

28 февраля Le Parisien сообщил, что 24-летняя девушка, имя которой не называлось, заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны Хакими. Отмечалось, что окружение футболиста отрицает факт домогательств.

Хакими выступает за французский ПСЖ с 2021 года. Он также играл в составе «Реала», дортмундской «Боруссии» и «Интера». Футболист становился победителем Лиги чемпионов-2018, чемпионом Италии (2021) и Франции (2022). Кроме того, Хакими является защитником сборной Марокко.

Андрей Стрельцов
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