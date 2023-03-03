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12:51, 3 марта 2023Моя страна

В челябинской библиотеке оцифруют 250 редких книг XIX века

В библиотеке Челябинска оцифруют 250 книг из коллекции Товарищества «Братья Покровские»

Фото: Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная универсальная научная библиотека» (ЧОУНБ)

В Челябинской областной универсальной научной библиотеке (ЧОУНБ) оцифруют 250 книг второй половины XIX века. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

По информации издания, в работу возьмут томы из коллекции библиотеки Товарищества «Братья Покровские», которые составляют основу фонда отдела редких изданий ЧОУНБ. Отмечается, что все произведения написаны на русском языке и только одно — на французском.

По словам директора библиотеки Натальи Диской, таким образом сотрудники учреждения хотят сделать доступной для россиян часть сохранившихся книг, которые являются показателем уровня культуры и кругозора южноуральской аристократии. Все оцифрованные экземпляры будут доступны на сайте ЧОУНБ до конца 2023 года. Для их просмотра потребуется регистрация.

В ноябре 2022 года священник Владимир Панарин из Челябинска начал переводить сборник христианской лирики XVII–XVIII веков. Речь идет о книге под названием The Christian Lyre: A Selection of Religious and Moral Poetry («Христианская лирика: избранные произведения религиозно-нравственной поэзии»), которая была издана в 1846 году в Лондоне. Настоятель храма великомученика и целителя Пантелеимона рассказал, что хотел перевести произведения еще в университете, однако взялся за работу только через 18 лет.

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Майя Пономаренко
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