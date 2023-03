Уиллем Дефо получил 20 пощечин от коллеги во время съемок фильма

Актер Уиллем Дефо получил 20 пощечин от коллеги Эммы Стоун во время съемок фильма

Актер Уиллем Дефо получил 20 пощечин от своей коллеги Эммы Стоун во время съемок фильма «И» (And). Об этом пишет The New York Times.

В одной из сцен картины видно, как персонаж Стоун бьет Дефо, который в это время должен быть за кадром. Отмечается, что обычно актриса практиковала удар без присутствия актера, однако Дефо настаивал на том, чтобы движение выглядело более реалестичным и искренним, как если бы ему на самом деле давали пощечину. Он попросил Стоун ударить его по-настоящему, в результате чего получил около 20 пощечин.

Актриса призналась, что была поражена тем, как сильно Дефо любит находиться на съемочной площадке. По ее словам, он является «полной противоположностью другим актерам», отметив, что актер вовлечен в командный процесс, а не зациклен на себе.

Ранее американский актер и стендапер Крис Рок впервые описал свои ощущения от пощечины Уилла Смита на церемонии вручения премии «Оскар» в 2022 году. Артист заявил, что его часто спрашивают, был ли удар болезненным. «Черт побери, да, было больно. Он же играл Мохаммеда Али! Я играл Пуки!» — пошутил Рок, отсылаясь на свою эпизодическую роль наркомана в фильме «Нью-Джек-Сити» и роль Смита в байопике «Али».