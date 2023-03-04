Национальные олимпийские комитеты Африки выступили за допуск россиян к Играм-2024

Члены исполнительного комитета Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) выступили за допуск российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года. Об этом сообщает France Press.

«Речь идет о том, чтобы позволить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в условиях полного нейтралитета без каких-либо признаков идентичности», — уточнили в ANOCA. Отмечается, что члены исполкома приняли это решение единогласно.

20 февраля сообщалось, что около 30 стран направили Международному олимпийскому комитету (МОК) письмо против возвращения российских спортсменов на соревнования. Уточнялось, что позиция по этому вопросу не изменится, пока не будут установлены критерии нейтральности атлетов для участия в турнирах.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.