Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Зенит
1:0
Перерыв
live
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Даниил Медведев
Сегодня
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Дубай (м)
Ростов
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Нью-Йорк Айлендерс
Сегодня
20:30 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Нант
Франция - Лига 1|26-й тур
Даллас Старз
Сегодня
23:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
17:27, 4 марта 2023Спорт

Белорусская шахматистка сменит гражданство ради выступления за сборную России

Белорусская шахматистка Баделько сменит гражданство ради выступления за сборную России

Фото: Alexei Maridashvili / Unsplash

Белоруска Ольга Баделько пополнит состав сборной России по шахматам. Об этом сообщается на сайте Федерации шахмат России (ФШР).

20-летняя спортсменка перешла из белорусской федерации в российскую осенью 2021 года. В данный момент Баделько оформляет российское гражданство, что позволит ей выступать за национальную сборную.

«Я буду очень рада выступать за сборную России, это одна из сильнейших команд мира, в которую очень непросто попасть», — поделилась Баделько. Она отметила, что произошедший ранее переход AIH в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ) должен принести новые турниры, том числе командные.

Баделько — многократная чемпионка Белоруссии в различных возрастных категориях. Также в ее активе победа на чемпионате Европы среди игроков до 16 лет.

Ранее стало известно, что 12-кратная чемпионка мира по шахматам, россиянка Александра Костенюк сменила спортивное гражданство на швейцарское. Как ожидается, в составе российской сборной ее заменит Баделько.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В США признали шаткое положение ВСУ в Артемовске
Сергей Шнуров прокомментировал слухи об отъезде из России
Награжденную почетной медалью Украины экс-эскортницу внесли в базу «Миротворец»
Белорусская шахматистка сменит гражданство ради выступления за сборную России
В Москве парень убил подругу невесты из-за разницы в возрасте
Российский губернатор обратился в военную прокуратуру после жалоб мобилизованных
Создательница маленьких курьеров поделилась способом сохранять воспоминания
В Курской области рассказали о помощи в укреплении безопасности региона
Экс-разведчик США заявил о последовательной позиции Путина по Украине
Мощная звуковая волна испугала жителей британских городов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.