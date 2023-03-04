Белорусская шахматистка сменит гражданство ради выступления за сборную России

Белорусская шахматистка Баделько сменит гражданство ради выступления за сборную России

Белоруска Ольга Баделько пополнит состав сборной России по шахматам. Об этом сообщается на сайте Федерации шахмат России (ФШР).

20-летняя спортсменка перешла из белорусской федерации в российскую осенью 2021 года. В данный момент Баделько оформляет российское гражданство, что позволит ей выступать за национальную сборную.

«Я буду очень рада выступать за сборную России, это одна из сильнейших команд мира, в которую очень непросто попасть», — поделилась Баделько. Она отметила, что произошедший ранее переход AIH в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ) должен принести новые турниры, том числе командные.

Баделько — многократная чемпионка Белоруссии в различных возрастных категориях. Также в ее активе победа на чемпионате Европы среди игроков до 16 лет.

Ранее стало известно, что 12-кратная чемпионка мира по шахматам, россиянка Александра Костенюк сменила спортивное гражданство на швейцарское. Как ожидается, в составе российской сборной ее заменит Баделько.