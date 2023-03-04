Новое землетрясение произошло в Таджикистане

Землетрясение произошло в Горно-Бадахшанской области Таджикистана, магнитуду оценили в 4

В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана произошло новое землетрясение, его магнитуду оценили в 4. Об этом в субботу, 4 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Комитета по ЧС страны.

По данным ведомства, эпицентр подземного толчка находился в 370 километрах юго-восточнее столицы и в 97 километрах восточнее Сарезского озера. В близлежащих от землетрясения регионах магнитуду толчков оценили в 2-3. После произошедшего повреждений инфраструктуры и пострадавших не зарегистрировано.

23 февраля произошло еще одно землетрясение в Таджикистане. В тот момент его магнитуду оценили в 7,3. Подземные толчки зафиксировали вблизи границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая.

В России также было зафиксировано землетрясение. 3 марта толки произошли на Сахалине, магнитуду оценили в 4,1. Тогда эпицентр располагался в 11 километрах юго-восточнее села Горное в Макаровском районе, объяснила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. 27 февраля в акватории Черного моря, в 25 километрах от крымского побережья, также зафиксировали подземные толчки.

В настоящее время землетрясения разной мощности происходят по всему миру, от Европы до Новой Зеландии. Такие толчки начались после ряда мощных землетрясений в провинции Кахраманмараш, из-за которых погибло несколько десятков тысяч человек. Тогда магнитуду оценивали в 7,7 и 7,6. Всемирная организация здравоохранения назвала их самым сильным стихийным бедствием в европейском регионе за столетие.