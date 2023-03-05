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17:33, 5 марта 2023Мир

Захарова назвала беседу Блинкена с Лавровым акцией перед выборами президента США

Захарова: инициированная Блинкеном беседа с Лавровым — акция перед выборами президента США

Фото: Andrew Harnik / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что короткий разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на полях саммита G20 был спланированной акцией. Она назвала ее целью попытку улучшить авторитет нынешней администрации Соединенных Штатов, пишет РИА Новости.

«Это даже не реклама, это изначально спланированная акция, чтобы каким-то образом нарастить в ходе их предвыборной кампании некую, если можно сказать, мускулатуру на международном треке», — считает она.

Захарова также заявила, что разговор был инициирован американским дипломатом, но был коротким. При этом в Госдепартаменте, по словам представителя МИД, об этом говорили как о многоформатных переговорах.

Однако Reuters со ссылкой на источники писал, что разговор между дипломатами продлился не более 10 минут. Захарова говорила, что Блинкен сам обратился к Лаврову и попросил его о контакте.

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Виктория Кондратьева
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