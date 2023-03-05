Большинство французов проголосовало за допуск россиян к Олимпиаде-2024

Odoxa: 72 процента французов проголосовало за допуск россиян к Олимпиаде-2024

Компания Odoxa провела опрос среди французов на тему предстоящих Олимпийских игр 2024 года в Париже. Результаты приводит L’Équipe.

По информации источника, 72 процента жителей страны проголосовали за допуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Отмечается, что 28 процентов из опрошенных выступают за допуск России с флагом и гимном, а 44 процента считают, что россияне должны соревноваться в нейтральном статусе.

20 февраля сообщалось, что около 30 стран направили Международному олимпийскому комитету (МОК) письмо против возвращения российских спортсменов на соревнования. Уточнялось, что позиция по этому вопросу не изменится, пока не будут установлены критерии нейтральности атлетов для участия в турнирах.

МОК рассматривает возможность допуска россиян к Играм-2024 в нейтральном статусе, однако окончательного решения по этому вопросу нет. Соревнования в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.