В Европе заявили об отсутствии доказательств поставок оружия России Китаем

Глава ЕК фон дер Ляйен: у ЕС нет доказательств того, что Китай поставляет оружие России

У Европы нет доказательств того, что Китай поставляет оружие России, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит ТАСС.

«Пока у нас нет доказательств этому, но нужно каждый день следить за ситуацией», — сказала она. На вопрос о возможных санкциях против Китая в ответ на поставки оружия России фон дер Ляйен сказала, что ответить на него можно будет «только в том случае, если это станет реальностью».

Министерство иностранных дел КНР 24 февраля опубликовало план мирного урегулирования на Украине. Глава ЕК раскритиковала документ, назвав его не полноценным мирным планом, а набором неких общих принципов. Политик также призвала учитывать, что власти КНР заняли сторону России в конфликте, так как лидер страны Си Цзиньпин подписал с президентом Владимиром Путиным заявление «о безграничной дружбе» в феврале 2022 года, незадолго до начала спецоперации на Украине. При этом Китай неоднократно заявлял, что придерживается политики нейтралитета.

Накануне, 4 марта, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби призвал КНР присоединиться «к остальному миру в осуждении этого вторжения и не предпринимать ничего для помощи России в продолжении этой войны». Он также предостерег Пекин от оказания военной помощи России.