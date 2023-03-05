Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:19, 5 марта 2023Мир

Британским спецназовцам запретили пользоваться TikTok

В Великобритании спецназовцам запретили пользоваться TikTok по соображениям безопасности

Фото: Stanislav Kogiku / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британским спецназовцам запретили пользоваться созданной в Китае соцсетью TikTok на рабочих телефонах по соображениям безопасности. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, бойцам спецназа Великобритании также настоятельно рекомендовали не заходить в TikTok с личных смартфонов. Такое решение связано с опасениями, что приложение может передавать данные Китаю и России.

Ранее также стало известно, что Еврокомиссия запретила чиновникам использовать TikTok на работе. 24 февраля еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что Совет ЕС принял схожие меры в отношении сервиса.

В декабре прошлого года Сенат США также принял закон о запрете федеральным чиновникам использовать TikTok на устройствах, у которых есть выход к каналам конфиденциальной информации. Подобные запреты ввели в нескольких американских штатах, Канаде и некоторых странах Евросоюза.

Помимо этого, директор ЦРУ Уильям Бернс подчеркивал, что интерес граждан к TikTok в США беспокоит Вашингтон из-за предполагаемых шпионских особенностей приложения. По его оценке, возможность для властей Китая перехватить данные пользователей представляет собой угрозу национальной безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Запорожье заявили о подготовке ВСУ к наступлению на юге
Махачев высказался о желаемых соперниках на следующий бой в UFC
Гонорары Нетребко уменьшились в 10 раз из-за отмены концертов
Британским спецназовцам запретили пользоваться TikTok
Жительница Подмосковья в попытках помириться с мужчиной ранила его ножом
Стилист дала совет россиянкам выглядеть стройнее с помощью одежды
Оценен вред для ноутбука от постоянного подключения к сети питания
Под Новосибирском в лесу обнаружили тело 14-летнего подростка
В Крыму обратили внимание на изменение потока беженцев из новых регионов России
Мужчины оказались готовы потратить до 500 рублей на подарки коллегам к 8 Марта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.