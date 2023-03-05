Чехия предложила Китаю стать посредником в переговорах по Украине

Чешский президент Земан предложил Китаю стать посредником в переговорах по Украине

Китай может стать посредником в переговорах о перемирии и даже мире на Украине. Такое предложение китайскому лидеру Си Цзиньпину сделал чешский президент Милош Земан, сообщает ТАСС.

Он заявил о недавнем разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, в котором «особо подчеркивал необходимость, чтобы Китай не поддерживал агрессию России на Украине». «Я сказал господину президенту, что очень ценю то, что Китай до сих пор не оказал эту поддержку», — сказал президент Чехии. Он добавил, что это позволяет Китаю занять позицию нейтралитета и стать посредником в возможных переговорах по достижению мира на Украине.

Ранее президент Чехии также предложил Австрии стать посредником в конфликте на Украине. «Я сказал господину президенту, что нейтралитет Австрии, в определенном контексте, может позволить ей играть роль для Украины и России», — сказал Земан.

В конце февраля были перечислены страны, которые в настоящий момент могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта России и Украины. В их число вошли Китай, Индия и Израиль. 24 февраля глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис также заявил о готовности страны организовать переговоры по Украине.