Названа выгода Индии от покупки российской нефти до потолка цен

The Indian Express: до потолка цен Индия экономила на нефти из России $2 за баррель

Скидки на российскую нефть в период с апреля по декабрь 2022 года не помогли Индии заметно снизить среднюю стоимость импорта сырья. По итогам трех кварталов цена барреля составила 99,2 доллара, а без учета поставок из России — 101,2 доллара. Таким образом, стране удалось сэкономить всего 2,5 миллиарда долларов, пишет The Indian Express.

Сообщения о больших скидках, которые предоставляла Россия, позволяли аналитикам предполагать другие цифры. Всего за это время страна потратила 126,51 миллиарда долларов на закупку нефти, из них Россия получила почти 22 миллиарда долларов.

Средняя стоимость российской нефти для Индии составляла 90,9 доллара за баррель, что на 10,3 доллара ниже, чем в среднем обходилось сырье из других стран. При этом данные по конечной стоимости не позволяют ответить на вопрос, насколько упали доходы Москвы, поскольку включают в себя стоимость доставки и страховки. Если российским компаниям приходилось переплачивать за них, то потери могли существенно превысить десять процентов.

Благодаря скидкам Россия смогла превратиться в одного из главных поставщиков нефти в Индию, потеснив Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, которые, в свою очередь, переключились на Европу.

Данные за январь индийские власти опубликуют в марте, и результат может существенно отличаться от предыдущих трех кварталов. Страна не присоединилась к потолку цен на нефть, введенному странами G7 и Евросоюзом, однако покупает российское сырье значительно дешевле. В середине января представители министерства нефти и промышленности утверждали, что речь идет о 53-56 долларах за баррель.

В начале марта высокопоставленные чиновники Госдепартамента США в комментарии Bloomberg подтвердили эту информацию. О достоверности оценки говорит и падение доходов России от продажи нефти и газа на 46 процентов в годовом выражении. В марте Минфин ожидает, что бюджет недополучит 132,1 миллиарда рублей, что станет максимальным показателем с момента вступления в силу санкций.