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22:56, 6 марта 2023Спорт

Ковальчук оценил отказ российского игрока НХЛ надеть форму в поддержку ЛГБТ

Ковальчук заявил, что отказ Проворова надеть форму в поддержку ЛГБТ заслуживает уважения

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук оценил отказ российского защитника Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфии Флайерc» Ивана Проворова надевать форму в поддержку ЛГБТ-сообщества. Его слова приводит Sport24.

«То, как Ваня себя повел, заслуживает уважения. У человека есть свое мнение», — заявил Ковальчук. Он подчеркнул, что в США никто не обязан участвовать в подобных акциях.

Проворов отказался выходить на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» 18 января из-за использования на ней формы с символикой ЛГБТ. Спортсмен объяснил, что уважает выбор каждого, однако предпочитает оставаться верным себе и своей религии.

После этого канадский журналист TSN Горд Миллер призвал наказать российского хоккеиста. Он посчитал, что свобода слова не освобождает от последствий. Однако в руководстве лиги подчеркнули, что игроки вправе решать, в каких акциях участвовать. «Филадельфия» также выступила в поддержку своего игрока.

Анастасия Борисова
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