Захарова: попытка покушения на Малофеева является примером преступной природы Киева

Попытку покушения на главу совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева можно назвать очередным примером преступной природы Киева. Об этом в понедельник, 6 марта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий приводится на сайте ведомства.

По ее словам, это еще раз показывает, что Киев не гнушается террористических методов в подавлении инакомыслия. Попытка покушения на Малофеева, указала она, пополнила «длинный перечень его гнусных злодеяний» против медиасферы.

Дипломат также напомнила, что в апреле 2022 года удалось пресечь попытку атак против ряда известных российских журналистов и деятелей СМИ. Захарова указала, что все это исполняется с молчаливого согласия, а, возможно, с подсказки западных кураторов президента Украины Владимира Зеленского.

6 марта ФСБ предотвратила покушение на Малофеева, организованное Службой безопасности Украины. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сам Малофеев, комментируя случившееся, заверил, что никакие угрозы не повлияют на его «искреннюю патриотическую позицию». Он также рассказал, что узнал о готовившемся покушении от охраны.