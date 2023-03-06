В России отреагировали на отказ Гааги расследовать взрывы на «Северных потоках»

Депутат Журова раскритиковала отказ Гааги расследовать взрывы на «Северных потоках»

Отказ Гааги от расследования взрывов на «Северных потоках» является умалчиванием произошедшего. Так в беседе с «Лентой.ру» на соответствующее решение отреагировала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что создаваемый в Гааге Международный центр преследования за преступление агрессии против Украины отказывается заниматься вопросами вокруг взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Виганд добавил, что расследование должны вести национальные власти стран.

Это является умалчиванием того, что произошло с «Северными потоками» Светлана Журова депутат Госдумы

«Когда речь касалось других расследований, например, по "Боинг", то тут же обвинялась Россия. Даже без доказательств. А когда разговор заходит о расследовании, в котором Россия явно не виновата, а, наоборот, что-то случилось с российским имуществом, то тут сразу: "Расследование должны вести национальные власти"», — отметила Журова.

Депутат убеждена, что в Гааге отказались от расследования по одной причине. «Там понимают, что накопают что-то и потом это придется объявлять», — добавила она.

Также Журова призвала не оставлять взрывы на газопроводах без расследования.

26 сентября стало известно, что в газопроводе «Северный поток-2» упало давление. Сообщалось, что потенциальная утечка газа из морского газопровода произошла у берегов датского острова Борнхольм. Морское управление Дании призвало суда обходить район инцидента.

Уже к ночи того же дня Nord Stream AG сообщила, что давление в «Северном потоке-1» упало на обеих нитках. «Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются», — указывалось в заявлении компании.

Позднее выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы.