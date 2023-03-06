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20:38, 6 марта 2023Мир

В России отреагировали на отказ Гааги расследовать взрывы на «Северных потоках»

Депутат Журова раскритиковала отказ Гааги расследовать взрывы на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Государственная дума / Globallookpress.com

Отказ Гааги от расследования взрывов на «Северных потоках» является умалчиванием произошедшего. Так в беседе с «Лентой.ру» на соответствующее решение отреагировала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что создаваемый в Гааге Международный центр преследования за преступление агрессии против Украины отказывается заниматься вопросами вокруг взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Виганд добавил, что расследование должны вести национальные власти стран.

Это является умалчиванием того, что произошло с «Северными потоками»

Светлана Журовадепутат Госдумы

«Когда речь касалось других расследований, например, по "Боинг", то тут же обвинялась Россия. Даже без доказательств. А когда разговор заходит о расследовании, в котором Россия явно не виновата, а, наоборот, что-то случилось с российским имуществом, то тут сразу: "Расследование должны вести национальные власти"», — отметила Журова.

Депутат убеждена, что в Гааге отказались от расследования по одной причине. «Там понимают, что накопают что-то и потом это придется объявлять», — добавила она.

Также Журова призвала не оставлять взрывы на газопроводах без расследования.

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26 сентября стало известно, что в газопроводе «Северный поток-2» упало давление. Сообщалось, что потенциальная утечка газа из морского газопровода произошла у берегов датского острова Борнхольм. Морское управление Дании призвало суда обходить район инцидента.

Уже к ночи того же дня Nord Stream AG сообщила, что давление в «Северном потоке-1» упало на обеих нитках. «Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются», — указывалось в заявлении компании.

Позднее выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы.

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Алена Шевченко
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