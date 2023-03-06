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17:13, 6 марта 2023Спорт

Черчесов оценил возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию

Черчесов предупредил, что возможный переход РФС в АФК будет иметь долгосрочные последствия

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом сообщает ТАСС.

Он предупредил, такой шаг будет иметь долгосрочные последствия. «Надо взвесить, что лучше: еще год подождать и посмотреть или же быстро перейти, а потом десятилетиями играть в турнирах Азиатской конфедерации. Я не говорю, что она плохая или хорошая, я ей оценки не даю», — заявил Черчесов.

Специалист добавил, что российский футбол исторически был частью европейского. «Клубы играли в Лиге чемпионов УЕФА и выходили на поле в этом турнире под звуки гимна Лиги чемпионов. Это, можно сказать, у нас уже в крови», — отметил Черчесов.

Ранее РФС провел два заседания исполкома, на которых обсуждалась возможность перехода в АФК, однако окончательное решение принято не было. Отмечалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил против этой инициативы.

Алексей Гусев
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