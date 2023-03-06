Захарова прокомментировала отсутствие реакции Запада на покушение на Малофеева

МИД РФ: молчание Запада после покушения на Малофеева будет означать поддержку преступлений

Молчание Запада в связи с покушением на главу совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева будет означать негласную вовлеченность этих стран в поддержку подобных преступлений. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram.

Дипломат указала, что западные страны обычно гиперактивны в ситуациях с притеснением журналистов. «Молчание западных режимов <...> будет означать их негласную вовлеченность в поддержку подобных преступлений, а также идеологическое кураторство экстремистских действий киевских бандитов», — прокомментировала она отсутствие реакции на Западе.

Ранее ФСБ предотвратила покушение на Малофеева, организованное Службой безопасности Украины. Отмечалось, что планировавший покушение участвует в боевых действиях против армии РФ.

Малофеев, в свою очередь, заверил, что с ним все в порядке, а также подчеркнул, что никакие угрозы не повлияют на его «искреннюю патриотическую позицию».