Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:24, 6 марта 2023Мир

Захарова прокомментировала отсутствие реакции Запада на покушение на Малофеева

МИД РФ: молчание Запада после покушения на Малофеева будет означать поддержку преступлений

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Молчание Запада в связи с покушением на главу совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева будет означать негласную вовлеченность этих стран в поддержку подобных преступлений. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram.

Дипломат указала, что западные страны обычно гиперактивны в ситуациях с притеснением журналистов. «Молчание западных режимов <...> будет означать их негласную вовлеченность в поддержку подобных преступлений, а также идеологическое кураторство экстремистских действий киевских бандитов», — прокомментировала она отсутствие реакции на Западе.

Ранее ФСБ предотвратила покушение на Малофеева, организованное Службой безопасности Украины. Отмечалось, что планировавший покушение участвует в боевых действиях против армии РФ.

Малофеев, в свою очередь, заверил, что с ним все в порядке, а также подчеркнул, что никакие угрозы не повлияют на его «искреннюю патриотическую позицию».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Киев принял решение по Артемовску
Россия вдвое снизила скидки на уголь
Ставший ученым из-за смерти отца астрофизик раскрыл секрет машины времени
Продлена мера пресечения бывшей замглавы Минпросвещения Раковой
В России произошло землетрясение
В Белоруссии Тихановскую заочно приговорили к 15 годам лишения свободы
Россиянка до смерти избила бабушку во время ссоры
Камерунский игрок заявил о проблемах в немецком клубе из-за гражданства России
Сотрудник «Давай поженимся!» рассказал о судьбе шоу
В Кремле ответили на сообщения о возможной консервации «Северных потоков»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.