Захарова прокомментировала отсутствие реакции Запада на покушение на Малофеева
Молчание Запада в связи с покушением на главу совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева будет означать негласную вовлеченность этих стран в поддержку подобных преступлений. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram.
Дипломат указала, что западные страны обычно гиперактивны в ситуациях с притеснением журналистов. «Молчание западных режимов <...> будет означать их негласную вовлеченность в поддержку подобных преступлений, а также идеологическое кураторство экстремистских действий киевских бандитов», — прокомментировала она отсутствие реакции на Западе.
Ранее ФСБ предотвратила покушение на Малофеева, организованное Службой безопасности Украины. Отмечалось, что планировавший покушение участвует в боевых действиях против армии РФ.
Малофеев, в свою очередь, заверил, что с ним все в порядке, а также подчеркнул, что никакие угрозы не повлияют на его «искреннюю патриотическую позицию».