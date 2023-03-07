Подозреваемый в диверсии на белорусском аэродроме рассказал о тренировках СБУ

Подозреваемый в диверсии на аэродроме Мачулищи заявил, что СБУ долго тренировала его

Подозреваемый в диверсии против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи Николай Швец заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) тренировала его в течение долгого времени. Фрагмент записи допроса опубликовал телеканал «Беларусь-1».

«Тренировали меня на разных площадках, на аэродромах, в лесу. Достаточно много времени прошло», — отметил задержанный.

Николай Швец также сообщил, что перед выездом куратор СБУ назвал ему цель диверсии — самолет дальнего радиолокационного обнаружения, из-за которого, как пояснил подозреваемый, происходили «все объявлявшиеся на Украине воздушные тревоги».

7 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в стране причастного к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи. Он уточнил, что мужчина, являясь IT-специалистом, был завербован Службой безопасности Украины в 2014 году. По его словам, задержанный имеет российский и украинский паспорта. Политик подчеркнул, что операцию по уничтожению российского самолета разрабатывали в Киеве совместно с Центральным разведывательным управлением США.

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко отверг обвинения в причастности украинских спецслужб к атаке на российский самолет А-50. По его словам, подобные обвинения являются очередной попыткой создать искусственную угрозу со стороны Киева.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атаку на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 совершили «местные партизаны».

