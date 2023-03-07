Винер отреагировала на отстранение со стороны Международной федерации гимнастики

Ирина Винер поблагодарила тех, кто подержал ее после отстранения со стороны FIG

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на дисквалификацию, которую она получила от Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом сообщает ТАСС.

«Я очень благодарна всем, кто поддерживает. Выступили вчера Дмитрий Чернышенко, Татьяна Тарасова. Спасибо им за поддержку. Будем работать дальше», — заявила Винер.

Она также отметила, что ВФХГ продолжает плодотворно работать

Винер дисквалифицирована на два года

Решение об отстранении FIG озвучила 6 марта. Винер не сможет участвовать или получить аккредитацию на международные соревнования и мероприятия под эгидой FIG, включая работу в качестве тренера и главы делегации не протяжении двух лет.

Санкции против Винер начнут действовать через день после окончания отстранения российских гимнастов, действующего со 2 марта 2022 года, при условии, что они будут сняты в течение пяти лет с 6 марта 2023-го. ВФХГ имеет право в течение 21 дня подать в FIG апелляцию, в организации отметили, что рассмотрят целесообразность такого шага.

Винер наказали за критику судейства на Олимпиаде-2020 в Токио

На Играх в Японии победу в многоборье в художественной гимнастике одержала израильтянка Линой Ашрам, которая обошла россиянку Дину Аверину. Винер была недовольна судейством и допустила множество гневных высказываний в прессе. Комитет по этике FIG рассмотрел их и вынес вердикт.

Второй причиной, по которой Винер была дисквалифицирована, стало ее решение в сентябре 2021 года отозвать кандидатуру россиянки Натальи Кузьминой с выборов главы технического комитета FIG. Глава ВФХГ подчеркивала, что на Олимпийских играх она «сотворила гадость».

В Токио Кузьмина была главной судьей соревнований

Татьяна Тарасова поддержала Винер

Со словами поддержки в адрес Винер выступила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Специалист описала решение фразой «лучших закапывают живьем». Она назвала случившееся возмутительным безобразием.

Хотят работать только с людьми, которые безмолвствуют, не имеют своего собственного мнения, с зависимыми людьми, которые кланяются Татьяна Тарасова заслуженный тренер СССР по фигурному катанию

В свою очередь старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что FIG приняла законное решение.

«Наши преподносят, что это за высказывания после Олимпиады. В спорте есть закон, что надо уметь проигрывать. Когда человек не хочет проигрывать, он ищет причины. Это не делает нам чести», — добавила тренер.