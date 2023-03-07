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10:44, 7 марта 2023Спорт

В сборной России по спортивной гимнастике назвали отстранение Винер законным

Тренер российских спортивных гимнасток Родионенко назвала отстранение Винер законным
Ирина Винер

Ирина Винер. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко оценила решение Международной федерации гимнастики (FIG) отстранить президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер. Ее слова приводит РИА Новости.

Родионенко заявила, что эти меры безусловно законны. «Наши преподносят, что это за высказывания после Олимпиады. В спорте есть закон, что надо уметь проигрывать. Когда человек не хочет проигрывать, он ищет причины. Это не делает нам чести», — добавила тренер.

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6 марта FIG отстранила Винер на два года из-за скандала на Олимпийских играх 2020 года в Токио, где специалист оскорбительно высказалась о судействе соревнований. Винер не сможет участвовать или получить аккредитацию на международные соревнования и мероприятия под эгидой FIG, включая работу в качестве тренера и главы делегации.

В сентябре 2021 года Винер отозвала кандидатуру россиянки Натальи Кузьминой с выборов главы технического комитета FIG, подчеркнув, что «на Олимпийских играх она сотворила гадость». Причиной стало судейство россиянки на ОИ в Токио, где победительницей в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, обошедшая россиянку Дину Аверину.

Ксения Курашкина
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