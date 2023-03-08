МИД Германии отреагировал на новые данные о диверсиях на «Северных потоках»

Глава МИД ФРГ: Берлин сделает выводы после завершения расследования атак на «Севпотоки»

Власти Германии сделают выводы о диверсиях на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», когда будет завершено расследование федеральной прокуратуры. Так во время визита в Ирак министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отреагировала на новые данные об атаках, передает Anadolu.

Глава МИД заметила, что Берлин внимательно следит за всеми сообщениями и выводами, которые поступают из различных источников, однако оценку происходящего даст лишь на основе завершенного расследования компетентных органов.

Ранее в прокуратуре ФРГ доложили об обысках, проведенных в январе на судне, связываемом с подрывами на трубопроводах. Оно было арендовано у германской фирмы, ее сотрудники находятся вне подозрений.

7 марта газета The New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на представителей американской администрации сообщила, что за диверсией на газопроводах «Северный поток» стоят поддерживаемые Украиной силы.

В свою очередь, немецкая газета Die Zeit выяснила, что прокуратура ФРГ установила связанное с Киевом судно, вероятно, причастное к взрыву газопроводов. По информации издания, зафрахтовавшая в Польше компания принадлежит украинцам, а на самом судне при обыске были обнаружены следы взрывчатки. В публикации говорится, что одна из западных спецслужб сообщала об этих фактах еще осенью 2022 года.