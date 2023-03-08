В «Локомотиве» рассказали о зарплате Дзюбы

В «Локомотиве» рассказали, что зарплата Дзюбы меньше, чем у 90 процентов игроков клуба

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о зарплате нападающего клуба Артема Дзюбы. Его слова приводит «Матч ТВ».

Ульянов заявил, что футболист получает сумму между 2,5 миллиона рублей и четыре миллиона рублей в месяц. «Я повторюсь, переход Дзюбы — это вообще не про деньги», — добавил он и отметил, что зарплата форварда меньше, чем у 90 процентов игроков основной обоймы клуба.

34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» 8 февраля. Соглашение с московским клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Дзюба — четырехкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита». Вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.