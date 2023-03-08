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05:47, 9 марта 2023Интернет и СМИ

Предложение Трампа по решению конфликта на Украине вырезали из эфира

DB: Fox News вырезал из эфира предложение Трампа отдать России часть Украины

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Слова бывшего президента США Дональда Трампа с предложением по Украине вырезали из эфира телеканала Fox News. На это обратило издание The Daily Beast.

Во время беседы с ведущим Шоном Хэннити, он заявил, что смог бы предотвратить конфликт на Украине. «В худшем случае я мог бы заключить сделку, подразумевающую взятие чего-то под контроль, есть определенные районы, которые, откровенно говоря, являются русскоязычными районами, но можно было бы заключить сделку», — сказал экс-лидер. Однако часть разговора после слов о сделке была вырезана, пишет DB.

Трамп также отметил, что Москва не решалась на такой шаг, когда он был президентом. По его словам, жертв намного больше, чем сообщается, при этом экс-лидер еще раз подчеркнул, что этого не произошло бы, если бы главой Белого дома был он.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп вновь пообещал разрешить конфликт на Украине за сутки. По его словам, он добьется этой цели в случае избрания главой государства на выборах в 2024 году.

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Марина Совина
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Предложение Трампа по решению конфликта на Украине вырезали из эфира
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