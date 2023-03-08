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13:59, 8 марта 2023Интернет и СМИ

Муж блогерши Lerchek высказался о найденных в доме 10 паспортах и золоте

Муж блогерши Lerchek объяснил найденные в доме 8 килограммов золота компенсацией от банка

Скриншот: видео @artem_chek

Муж блогерши Валерии Чекалиной (Lerchek) Артем высказался о найденных при обыске в доме семьи 10 паспортах и золоте. Комментарий он опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Из того, что видели, про десять паспортов: у нас пять членов семьи, у каждого по два загранпаспорта — это десять паспортов», — объяснил Чекалин.

Что касается восьми килограммов золота, то их, по словам мужчины, ему выдал банк в качестве компенсации. «Это в банке мне заморозили деньги и вместо долларов выдали золотом», — рассказал он.

7 марта Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 311 миллионов рублей. Ее мужа обвиняют в пособничестве.

В тот же день в доме семьи прошел обыск. В ходе него, в частности, были обнаружены слитки золота стоимостью 37 миллионов рублей, пять дорогих автомобилей и паспорт США.

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Варвара Кошечкина
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