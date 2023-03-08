Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
1:4
Завершен
Авангард
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 4-й матч
Металлург Мг
0:4
Завершен
Автомобилист
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 4-й матч
Северсталь
3:9
Завершен
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
Динамо М
4:5
Завершен
Торпедо
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
Энн Ли
0:1
2-й сет
live
Анна Блинкова
Индиан-Уэллс (ж)
Анна Калинская
Завтра
06:30 (Мск)
Алисия Паркс
Индиан-Уэллс (ж)
Илья Ивашко
0:0
1-й сет
live
Роман Сафиуллин
Индиан-Уэллс (м)
22:20, 8 марта 2023Спорт

Усик описал свою схему тренировок в преддверии боя с Фьюри

Александр Усик рассказал, что начинает тренировки в пять утра в преддверии боя с Фьюри
Александр Усик

Александр Усик. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украинский боксер Александр Усик описал свою схему подготовки в преддверии боя с британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит YouTube-канал The Overlap.

Спортсмен рассказал, что начинает день в пять утра с упражнений на выносливость. В 12 часов он проводит вторую тренировку. Если она проходит в бассейне, то он проплывает не менее двух километров. Основное занятие начинается в 18 часов. «Понедельник, среда и пятница — спарринги, в субботу кросс от 10 до 20 километров. Воскресенье отведено мне, и я посвящаю его церкви, чтению книг, изучению английского и написанию стихов», — пояснил Усик.

Материалы по теме:
«Он великий боец» Альварес отстоял четыре пояса в бою с Головкиным. Как завершилось пятилетнее противостояние боксеров?
«Он великий боец»Альварес отстоял четыре пояса в бою с Головкиным. Как завершилось пятилетнее противостояние боксеров?
18 сентября 2022
«Сейчас он лучший в мире» Усик одержал тяжелую победу в реванше с Джошуа. Теперь он хочет биться с Тайсоном Фьюри
«Сейчас он лучший в мире»Усик одержал тяжелую победу в реванше с Джошуа. Теперь он хочет биться с Тайсоном Фьюри
21 августа 2022

2 февраля журналист Майк Коппинджер рассказал, что встреча боксеров должна пройти 29 апреля в Саудовской Аравии. Он отметил, что Усик уже закрыл свою часть сделки с саудовцами и теперь это должен сделать Фьюри.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы и также ни одного поражения. Еще один бой с его участием завершился вничью. Фьюри владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Американская разведка оценила риски военного конфликта России с НАТО и США
В России призвали ослабить санкции против КНДР
Стало известно об уничтожении бронетехники ВСУ российским «Корнетом»
Назван способ улучшить состояние при переедании на 8 Марта
Усик описал свою схему тренировок в преддверии боя с Фьюри
Протестующие в Грузии потребовали отзыва закона об иноагентах
Глава ВТБ заявил о вскрывшемся абсцессе между Западом и Россией
Пригожин оценил снятие европейских санкций со своей матери
В США напомнили о жестком ответе Путина Западу на попытку развалить Россию
Юрист напомнила об ответственности за сажание ребенка за руль
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.