Усик описал свою схему тренировок в преддверии боя с Фьюри

Александр Усик рассказал, что начинает тренировки в пять утра в преддверии боя с Фьюри

Украинский боксер Александр Усик описал свою схему подготовки в преддверии боя с британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит YouTube-канал The Overlap.

Спортсмен рассказал, что начинает день в пять утра с упражнений на выносливость. В 12 часов он проводит вторую тренировку. Если она проходит в бассейне, то он проплывает не менее двух километров. Основное занятие начинается в 18 часов. «Понедельник, среда и пятница — спарринги, в субботу кросс от 10 до 20 километров. Воскресенье отведено мне, и я посвящаю его церкви, чтению книг, изучению английского и написанию стихов», — пояснил Усик.

2 февраля журналист Майк Коппинджер рассказал, что встреча боксеров должна пройти 29 апреля в Саудовской Аравии. Он отметил, что Усик уже закрыл свою часть сделки с саудовцами и теперь это должен сделать Фьюри.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы и также ни одного поражения. Еще один бой с его участием завершился вничью. Фьюри владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).