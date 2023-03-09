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07:09, 9 марта 2023Мир

В США подсчитали необходимые для пополнения запасов вооружений сроки

WP: США потребуется от 8 до 15 лет для восполнения запасов вооружений

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Более раннее исследование, проведенное вашингтонским аналитическим центром, указывает на серьезную проблему оборонной сферы США: медленные темпы производства означают, что для замены запасов основных систем вооружений потребуется 15 лет при уровне производства мирного времени. При темпах военного времени на это уйдет более восьми лет, пишет газета The Washington Post.

Как отмечает WP, американские запасы значительно истощились в ходе конфликта на Украине: за год с начала боевых действий ей выделили 30 миллиардов долларов военной помощи. Продолжающиеся усилия по вооружению Киева также вызывают беспокойство официальных лиц в США и Европе, отмечающих, как поставки сказываются на производственных мощностях оборонных предприятий.

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При этом аналитики, опрошенные изданием, полагают, что Пентагон прилагает недостаточно усилий для пополнения запасов вооружений. Как отмечает WP, представители командования ВС США прямо указывают на «хрупкость» военно-промышленного комплекса (ВПК) страны, а текущий объем производства может оказаться недостаточным для предотвращения истощения запасов ключевых вооружений и боеприпасов.

Ранее такие сроки также подсчитали в издании The American Conservative. Там уверены, что на пополнение запасов у Вашингтона уйдет шесть лет.

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Виктория Кондратьева
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