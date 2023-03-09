Вторая страна в Европе захотела купить американские танки Abrams

Defense News: Румыния планирует купить американские танки Abrams

Румыния планирует купить американские танки Abrams. Тем самым страна может стать второй в Европе после Польши, которая решила приобрести эту технику у США. Об этом пишет Defense News.

Согласно главе отдела вооружений Минобороны Румынии генерал-майору Теодору Инчикашу, соответствующий запрос планируется направить в парламент страны. По словам военного, американские танки были выбраны генштабом румынской армии.

Defense News со ссылкой на местные СМИ сообщает, что речь может идти о приобретении 54 единиц Abrams, который пойдут на замену устаревших танков советского производства.

В январе министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что первые американские танки Abrams поступят в Польшу весной.

Согласно открытым данным, Польша планирует закупить в США 250 новых танков M1A2 Abrams SEPv3 на общую сумму 4,75 миллиарда долларов. Кроме этого, Варшава купит у Вашингтона 116 бывших в употреблении танков M1A1 Abrams, поставки которых начнутся в 2023 году.