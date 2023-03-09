Созданы бактериальные колонии для уничтожения раковых клеток

Science Advances: созданы специальные бактерии для уничтожения раковых опухолей

Междисциплинарная команда ученых из Колумбийского университета создала специальные бактериальные колонии для уничтожения раковых клеток. Результаты работы описаны в журнале Science Advances.

В предыдущих исследованиях удалось выяснить, что определенные виды бактерий способны размножаться внутри опухолей. Предполагалось, что это происходит из-за низкого pH, уникальной некротической и иммунной среды ядра опухоли, которая препятствует выведению бактерий иммунными клетками.

Новый метод борьбы с раком основан на бактериальном лизисе пробиотического штамма E. coli. При попадании микроорганизма внутрь опухоли большая часть бактерий распадается, высвобождая собственное содержимое. Предварительно этих микробов модифицировали, добавив к ним гены, кодирующие белки, которые блокируют рост опухолевых клеток или делают новообразование заметным для иммунных клеток.

Терапевтический подход был опробован на животных моделях мышей. Отредактированные бактерии вызвали устойчивые иммунные реакции против опухолей, которые находились в непосредственной близости с местом ведения, а также на более отдаленных новообразованиях. Это означает, что препарат с микроорганизмами возможно вводить внутривенно. Причем бактерии способны выжить только в специальной среде опухоли, поэтому обнаружить их в других органах не удалось.

На данный момент подана заявка на патент, а также продолжаются исследования для оптимизации способа лечения и подготовка к дальнейшим клиническим испытаниям.

