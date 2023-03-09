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08:26, 9 марта 2023Мир

США отменят тестирование на COVID-19 для прибывших из Китая

WSJ: правительство США решило отменить тестирование на COVID-19 для прибывших из Китая

Фото: Adrees Latif / Reuters

Правительство США решило отменить тестирование на COVID-19 для граждан, прибывших из Китая. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, решение было принято на фоне снижения числа случаев заражения коронавирусом в стране. При этом администрация продолжит следить за эпидемиологической обстановкой в Китае и проводить добровольное тестирование в американских аэропортах.

WSJ пишет, что у кабмина США есть доказательства снижения числа летальных исходов от коронавируса в Китае. Власти также потребовали от Пекина большей прозрачности в отношении происхождения COVID-19.

С 5 января в США действовал приказ об обязательном тестировании на коронавирус для прибывающих в страну авиарейсами из Китая из-за вспышки заболеваемости в КНР. Требование распространялось на всех пассажиров в возрасте старше двух лет. Перед вылетом из Китая они должны были сдать тест на COVID-19.

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Виктория Кондратьева
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