В ООН призвали стороны конфликта в Грузии избегать эскалации

Генсек ООН Гутерреш призвал стороны конфликта в Грузии избегать ведущих к эскалации шагов

Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш обратился к сторонам противостояния в Грузии с просьбой избегать шагов, ведущих к нарастанию конфликта. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. Его слова передает РИА Новости.

Хак отметил, что Гутерреш следит за ситуацией в Тбилиси и призывает все соответствующие стороны избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности. Также генсек ООН напоминает о важности свободы слова и о праве людей на мирный протест. Кроме этого, он указал на необходимость беспрепятственной работы СМИ в этот период.

8 марта протестующие в Тбилиси потребовали от властей отозвать закон об иностранных агентах и освободить всех задержанных на предыдущей ночной акции. Также участники акции протеста строили баррикады. Позже между спецназом и участниками акции начались столкновения.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к правительству страны на фоне протестов и призвала власти не применять силу к протестующим.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был принят в первом чтении во вторник, 7 марта. Согласно документу, в республике могут создать специальный список физических и юридических лиц, которые получают финансирование из-за рубежа.