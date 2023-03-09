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15:45, 9 марта 2023Интернет и СМИ

В Эстонии захотели запретить доступ к российским каналам в интернете

В Эстонии захотели запретить доступ к российским телеканалам, доступным в интернете

Фото: Unsplash

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Эстонии захотел расширить ограничение доступа к российским телеканалам. Об этом сообщило эстонское издание ERR.

«В целом по той или иной причине в Эстонии запрещено вещание 50 телеканалов», — раскрыла представитель TTJA Хелен Рохтла и отметила, что в стране также заблокированы 80 сайтов, на которые наложены санкции. Однако, как отмечает издание, некоторые российские каналы доступны в приграничных регионах, другие — в интернете.

По словам Рохтлы, TTJA думает над тем, как закрыть телеканалы, доступные в интернете. Она подчеркнула, что среди таких каналов остались те, которые департамент считает проблемными.

Вместе с тем Рохтла указала, что полностью исключить доступ к российским информационным каналам «в открытом обществе» невозможно. «По-прежнему есть российское спутниковое телевидение, через которое все эти каналы доступны. Это как борьба с ветряными мельницами, где нет хорошего решения, к сожалению. Мы работаем над теми вещами, где решения возможны», — заявила она.

В марте 2022 года TTJA обязал телекоммуникационные компании заблокировать на территории страны сайты семи российских СМИ. Под ограничения попали телеканалы НТВ и РЕН ТВ, Первый и Пятый телеканалы, вещающий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области канал «78», порталы «Ленты.ру» и информагентства ТАСС. Перед этим департамент предписал остановить трансляцию в Эстонии некоторых российских и белорусских телеканалов для клиентов ТВ-услуг.

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Маргарита Щигарева
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