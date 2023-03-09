Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:35, 9 марта 2023Россия

Державший трехлетнего сына в заложниках россиянин оказался смертельно болен

Ural Mash сообщил, что державший сына в заложниках житель Нижневартовска смертельно болен

Кадр: Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации

Экс-чиновник из Нижневартовска (ХМАО), державший в заложниках своего трехлетнего сына, оказался смертельно болен. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Как пишут авторы поста, проблемы со здоровьем начались у россиянина после перенесенного COVID-19. Неделю назад у него диагностировали фиброз легких, при котором в органах дыхания образуются рубцы. По оценкам врачей, мужчине осталось жить около трех лет.

По информации канала, всю неделю до происшествия бывший чиновник употреблял алкоголь и принимал транквилизаторы.

В свою очередь, Telegram-канал 112 сообщил, что мужчина работал замначальника отдела техобслуживания и эксплуатации имущества в мэрии, но был уволен за пьянство.

Ранее Следственный комитет показал видео освобождения взятого в заложники мальчика и задержания его отца. На кадрах видно, как силовики встречают вызволенного ребенка, а затем проходят в квартиру. После переговоров преступник сдался правоохранителям.

О том, что житель Нижневартовска взял в заложники своего трехлетнего сына и открыл стрельбу, стало известно утром 9 марта. До этого в полицию обратилась супруга россиянина, которая сообщила, что тот, находясь в неадекватном состоянии, заперся с ребенком в квартире. Когда сотрудники МЧС попытались вскрыть дверь, мужчина открыл огонь с балкона.

Через некоторое время преступник назвал в качестве одного из условий освобождения ребенка убийство нескольких человек на городской площади. Кроме того, он потребовал организовать телефонный разговор с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Стало известно об изменении в состоянии Костомарова
Минобороны показало занятый бойцами ВДВ опорный пункт ВСУ
Путин присвоил двум российским военным подразделениям наименования гвардейских
Белоруссия согласует меморандум о вступлении в ШОС
Россиян предупредили о подорожании вина
В Азербайджане заявили о необходимости создать КПП в Лачинском коридоре
На российской трассе нашли шестилетнюю девочку
Замерзшего насмерть подростка нашли на пустыре в российском регионе
Лавров заявил о блокировании Украиной договоренности по Запорожской АЭС
Польша создаст хаб по обслуживанию танков Leopard
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.