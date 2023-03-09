Державший трехлетнего сына в заложниках россиянин оказался смертельно болен

Ural Mash сообщил, что державший сына в заложниках житель Нижневартовска смертельно болен

Экс-чиновник из Нижневартовска (ХМАО), державший в заложниках своего трехлетнего сына, оказался смертельно болен. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Как пишут авторы поста, проблемы со здоровьем начались у россиянина после перенесенного COVID-19. Неделю назад у него диагностировали фиброз легких, при котором в органах дыхания образуются рубцы. По оценкам врачей, мужчине осталось жить около трех лет.

По информации канала, всю неделю до происшествия бывший чиновник употреблял алкоголь и принимал транквилизаторы.

В свою очередь, Telegram-канал 112 сообщил, что мужчина работал замначальника отдела техобслуживания и эксплуатации имущества в мэрии, но был уволен за пьянство.

Ранее Следственный комитет показал видео освобождения взятого в заложники мальчика и задержания его отца. На кадрах видно, как силовики встречают вызволенного ребенка, а затем проходят в квартиру. После переговоров преступник сдался правоохранителям.

О том, что житель Нижневартовска взял в заложники своего трехлетнего сына и открыл стрельбу, стало известно утром 9 марта. До этого в полицию обратилась супруга россиянина, которая сообщила, что тот, находясь в неадекватном состоянии, заперся с ребенком в квартире. Когда сотрудники МЧС попытались вскрыть дверь, мужчина открыл огонь с балкона.

Через некоторое время преступник назвал в качестве одного из условий освобождения ребенка убийство нескольких человек на городской площади. Кроме того, он потребовал организовать телефонный разговор с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.