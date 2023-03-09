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13:44, 9 марта 2023Забота о себе

Названа причина популярности плюшевых гусей-обнимусей у россиян

Психолог Ксения Космос: россияне полюбили гусей-обнимусей из-за одиночества

Фото: Wildberries

Россияне полюбили плюшевых гусей-обнимусей из-за чувства одиночества и потребности в родительском внимании, рассказали психологи. Мнения объяснивших популярность игрушки специалистов приводит «Вечерняя Москва».

Нейропсихолог Ксения Космос привела данные статистики, согласно которым чувство одиночества в России испытывает 43 процента населения. Причинами этого состояния, по ее словам, могут быть недавние ограничительные меры в связи с пандемией, технический прогресс в целом и переход жизни в онлайн-формат. «Многие, даже если имеют близких людей рядом, не могут ощутить себя с ними в полной мере нужными и любимыми. Вот и происходит "гусезамещение"», — заявила она.

В свою очередь, нейропсихолог Наталья Каурова считает важной и грустной причиной привязанности к мягким игрушкам попытку компенсировать недополученное в детстве родительское внимание. «Покупка игрушки может восприниматься "внутренним родителем" как наиболее доступный и простой способ услышать и реализовать потребности "внутреннего ребенка"», — уточнила она.

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Гусь, вдохновивший производство игрушек, был персонажем компьютерной игры Untitled Goose Game (2019), творивший бесчинства в английской деревушке. Первым производителем разошедшихся на мемы гусей стала компания «Джимми Тойс», которая начала выпуск так называемых гусей-обнимусей разных размеров вплоть до человеческого роста.

Ранее в Роскачестве оценили влияние игрушек Хагги Вагги на психику и здоровье детей. По словам специалистов, популярные игрушки в виде героя компьютерной игры Poppy Playtime и его друзей содержат опасный для здоровья фенол, однако не наносят вреда психике детей,

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Александра Лисица
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