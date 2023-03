Выход Hogwarts Legacy для старых консолей сорвали

Выпуск Hogwarts Legacy для PS4 и Xbox One задержали до 5 мая

Выход игры Hogwarts Legacy для консолей прошлого поколения не состоится в срок. Об этом сообщает издание Windows Central.

Американская компания Avalanche Software, которая разработала игру, заявила в своем Twitter, что выпуск тайтла для приставок PlayStation 4 (PS4) и Xbox One задержится. Изначально игра должна появиться 4 апреля, но студия перенесла релиз на 5 мая. «Команда усердно работает над тем, чтобы обеспечить наилучший возможный опыт на всех платформах, и нам нужно больше времени для этого», — прокомментировали срыв в Avalanche Software.

По словам журналистов, судя по всему, создателям Hogwarts Legacy необходимо адаптировать код игры под каждую платформу. «Это лучше, чем вариант, когда разработчик выпускает игру, когда она еще не готова», — подчеркнули авторы. Специалисты подчеркнули, что если Hogwarts Legacy выйдет в мае, то игре придется конкурировать с другим ожидаемым тайтлом — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom для Nintendo Switch.

Hogwarts Legacy — ролевой экшн с открытым миром, действие игры разворачивается в фэнтезийной вселенной «Гарри Поттера». Релиз тайтла для PlayStation 5, Xbox Series и ПК состоялся 10 февраля. Ранее Hogwarts Legacy назвали самой ожидаемой игрой по итогам голосования среди геймеров PlayStation.

В начале февраля инсайдеры рассказали, что студия Naughty Dog выпустит продолжение игры The Last of Us, ориентируясь на консоль Sony следующего поколения. Разработка ААА-тайтла может занять около четырех лет.