Польша создаст хаб по обслуживанию танков Leopard

Министр нацобороны Польши Блащак заявил о создании хаба по обслуживанию танков Leopard

Польша создаст хаб по обслуживанию поставленных Украине танков Leopard, запчасти к которым находятся в дефиците. По словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, он будет расположен на механическом заводе в Гливицах, передает РИА Новости.

«Мы приступаем к организации хаба, который будет отвечать за сервис и ремонт тех танков, которые поступили или скоро поступят на Украину. Этот хаб будет на предприятии "Бумар-Лабэнды"», — заявил руководитель ведомства.

Глава министерства нацобороны Польши обратил внимание на дефицит запчастей для танков Leopard и добавил, что Варшава обсуждает этот вопрос с Берлином. Он отметил, что 20 лет назад производство запчастей было прекращено, однако Польша готова его возобновить в условиях сотрудничества с Германией. «[Мы] ведем диалог, чтобы привести к тому, что танки Leopard, которые попали или попадут на Украину, обслуживались и ремонтировались, собственно говоря, в Польше», — заключил Блащак.

Ранее Блащак заявил, что правительство Польши отправило на Украину десять танков Leopard. До этого Варшава передала Киеву четыре Leopard. Отмечалось, что в общей сложности поляки обещали поставить 14 Leopard 2.

Кроме того, 8 марта глава минобороны Германии Борис Писториус анонсировал новую поставку танков Украине. По словам министра, в марте Киеву отправят 18 немецких и три португальских танка Leopard 2 модели A6.