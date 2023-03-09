Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:49, 9 марта 2023Мир

Польша создаст хаб по обслуживанию танков Leopard

Министр нацобороны Польши Блащак заявил о создании хаба по обслуживанию танков Leopard

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша создаст хаб по обслуживанию поставленных Украине танков Leopard, запчасти к которым находятся в дефиците. По словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, он будет расположен на механическом заводе в Гливицах, передает РИА Новости.

«Мы приступаем к организации хаба, который будет отвечать за сервис и ремонт тех танков, которые поступили или скоро поступят на Украину. Этот хаб будет на предприятии "Бумар-Лабэнды"», — заявил руководитель ведомства.

Глава министерства нацобороны Польши обратил внимание на дефицит запчастей для танков Leopard и добавил, что Варшава обсуждает этот вопрос с Берлином. Он отметил, что 20 лет назад производство запчастей было прекращено, однако Польша готова его возобновить в условиях сотрудничества с Германией. «[Мы] ведем диалог, чтобы привести к тому, что танки Leopard, которые попали или попадут на Украину, обслуживались и ремонтировались, собственно говоря, в Польше», — заключил Блащак.

Ранее Блащак заявил, что правительство Польши отправило на Украину десять танков Leopard. До этого Варшава передала Киеву четыре Leopard. Отмечалось, что в общей сложности поляки обещали поставить 14 Leopard 2.

Кроме того, 8 марта глава минобороны Германии Борис Писториус анонсировал новую поставку танков Украине. По словам министра, в марте Киеву отправят 18 немецких и три португальских танка Leopard 2 модели A6.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно об изменении в состоянии Костомарова
Минобороны показало занятый бойцами ВДВ опорный пункт ВСУ
Путин присвоил двум российским военным подразделениям наименования гвардейских
Белоруссия согласует меморандум о вступлении в ШОС
Россиян предупредили о подорожании вина
В Азербайджане заявили о необходимости создать КПП в Лачинском коридоре
На российской трассе нашли шестилетнюю девочку
Замерзшего насмерть подростка нашли на пустыре в российском регионе
Лавров заявил о блокировании Украиной договоренности по Запорожской АЭС
Польша создаст хаб по обслуживанию танков Leopard
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.