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12:55, 9 марта 2023Бывший СССР

Молдавская оппозиция предложила провести референдум по названию госязыка

Молдавская оппозиционная партия «Шор» предложила провести референдум по названию госязыка
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Andrew i2 / Shutterstock / Fotodom

Молдавская оппозиционная партия «Шор» предложила провести референдум по изменению названия государственного языка. Об этом в своем Telegram-канале написал лидер политсилы Илан Шор.

Ранее парламент республики в первом чтении одобрил законопроект о переименовании государственного языка с молдавского на румынский. По словам авторов инициативы, закон направлен на соблюдение решения Конституционного суда. Правящая партия страны «Действие и солидарность» приняла документ в одиночку, так как оппозиция не участвовала в голосовании.

«Мы зарегистрируем в парламенте инициативу о проведении консультативного референдума относительно названия государственного языка в Республике Молдова. Мы призываем другие парламентские фракции поддержать эту инициативу и показать, что мнение народа еще имеет для них значение», — написал Шор.

2 марта стало известно о потасовке в парламенте во время обсуждения инициативы о смене названия госязыка. Депутаты от Блока коммунистов и социалистов заняли трибуну и развернули плакаты «Не издевайтесь над конституцией», «Молдова, молдаване, молдавский». Депутаты от правящей партии попытались оттеснить коллег.

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Алевтина Запольская
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