Молдавская оппозиция предложила провести референдум по названию госязыка

Молдавская оппозиционная партия «Шор» предложила провести референдум по названию госязыка

Молдавская оппозиционная партия «Шор» предложила провести референдум по изменению названия государственного языка. Об этом в своем Telegram-канале написал лидер политсилы Илан Шор.

Ранее парламент республики в первом чтении одобрил законопроект о переименовании государственного языка с молдавского на румынский. По словам авторов инициативы, закон направлен на соблюдение решения Конституционного суда. Правящая партия страны «Действие и солидарность» приняла документ в одиночку, так как оппозиция не участвовала в голосовании.

«Мы зарегистрируем в парламенте инициативу о проведении консультативного референдума относительно названия государственного языка в Республике Молдова. Мы призываем другие парламентские фракции поддержать эту инициативу и показать, что мнение народа еще имеет для них значение», — написал Шор.

2 марта стало известно о потасовке в парламенте во время обсуждения инициативы о смене названия госязыка. Депутаты от Блока коммунистов и социалистов заняли трибуну и развернули плакаты «Не издевайтесь над конституцией», «Молдова, молдаване, молдавский». Депутаты от правящей партии попытались оттеснить коллег.