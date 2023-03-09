Боец «Вагнера» рассказал о захваченном под Артемовском натовском вооружении
Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» захватывают большое количество трофейного натовского вооружения в боях на артемовском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам одного из бойцов «Вагнера», в руки к ним попадают как стрелковое оружие, так и гранатометы с минометами. «Да, находим [автоматы] М4, М16, снайперские крупнокалиберные винтовки, такие как Barrett», — рассказал он.
Боец также показал трофейный шестизарядный гранатомет RBG-6 и боеприпасы к нему, которые удалось добыть во время зачистки Соледара от украинских военных.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал о переходе под контроль российских военных села Дубово-Василевка, расположенного к северо-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут). При этом он отметил, что на окраинах населенного пункта идут бои.