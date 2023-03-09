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14:09, 9 марта 2023Бывший СССР

Боец «Вагнера» рассказал о захваченном под Артемовском натовском вооружении

Боец «Вагнера» рассказал о трофейном натовском гранатомете RBG-6, добытом близ Артемовска

Фото: РИА Новости

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» захватывают большое количество трофейного натовского вооружения в боях на артемовском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам одного из бойцов «Вагнера», в руки к ним попадают как стрелковое оружие, так и гранатометы с минометами. «Да, находим [автоматы] М4, М16, снайперские крупнокалиберные винтовки, такие как Barrett», — рассказал он.

Боец также показал трофейный шестизарядный гранатомет RBG-6 и боеприпасы к нему, которые удалось добыть во время зачистки Соледара от украинских военных.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал о переходе под контроль российских военных села Дубово-Василевка, расположенного к северо-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут). При этом он отметил, что на окраинах населенного пункта идут бои.

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Алевтина Запольская
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