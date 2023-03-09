Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:01, 9 марта 2023Россия

Для жильцов подъездов в Нижневартовске развернули пункты временного размещения

Для жильцов подъездов в ХМАО, где мужчина открыл стрельбу, развернули пункты размещения

Кадр: Telegram-канал «112»

Для жильцов двух подъездов в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), где мужчина заперся с трехлетним ребенком в квартире и открыл стрельбу, развернули пункты размещения. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По его информации, удерживающий сына в квартире россиянин произвел как минимум десять выстрелов с балкона. До происшествия мужчину уволили из администрации Нижневартовска. Там он был заместителем начальника одного из отделов.

В мэрии подтвердили, что жителей дома в Югре, где вооруженный мужчина удерживает ребенка, эвакуировали, передает РИА Новости.

До этого запершийся с сыном житель Нижневартовска выдвинул ряд требований, включая звонок от главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Сейчас район в Нижневартовске, где мужчина отрыл стрельбу, оцеплен, а на крышу соседнего здания поднимается снайпер.

9 марта стало известно, что неадекватный россиянин заперся с ребенком в квартире и обстрелял людей с балкона. Мужчина забаррикадировал дверь в квартиру. Он заявил, что намерен расправиться с ребенком и покончить с собой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Медведев отреагировал на новую версию подрыва «Северных потоков»
Мэр Киева назвал место нового взрыва в городе
Россиянин закрылся в квартире с сыном и открыл стрельбу по людям
Россияне резко сократили расходы на гаджеты
Педагог дала советы родителям накануне детских контрольных и экзаменов
Девушка убила 55-летнюю женщину ради инсценировки собственной смерти
Жилой дом оказался поврежден после обстрела граничащего с Украиной региона
Ивлеева в честь дня рождения снялась в нижнем белье
США отказались передавать суду в Гааге данные о «военных преступлениях России»
Стало известно о снайперах на крышах около дома запершегося с сыном россиянина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.