В Венгрии назвали препятствие для визита Орбана в Киев

В Венгрии назвали украинский закон о языке препятствием для визита премьера Орбана в Киев

Украинский закон о языке является препятствием для визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев. Об этом заявил глава канцелярии главы венгерского правительства Гергей Гуйяш, его слова передает ТАСС.

Глава администрации Орбана отметил, что венгерский премьер посетит украинскую столицу в том случае, если этот визит поможет урегулировать разногласия между странами, в частности вопрос венгерского меньшинства в Закарпатской области Украины. «Поездка в Киев будет иметь смысл, если это разрешит споры двух стран и даст ощутимые результаты», — пояснил он, добавив, что демонстративной цели недостаточно.

Гуйяш указал на необходимость восстановления прав этнических венгров в Закарпатье, куда входит возможность проводить обучение в школах на родном языке. В заключение он подчеркнул, что украинский закон о языке противоречит всем принципам Евросоюза и в связи с этим мешает Орбану посетить Киев.

В конце 2022 года Орбан заявил, что не планирует посещать Киев в 2023 году. Однако позднее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил Орбана на Украину. По его словам, поездка состоится, когда будут созданы «все предварительные условия». Сейчас, добавил Сийярто, Венгрия находится на этапе технической подготовки.