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10:59, 9 марта 2023Экономика

Акции Сбербанка подорожали после публикации годовой отчетности

Акции Сбербанка подорожали после публикации финансового отчета за 2022 год

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Акции Сбербанка выросли на фоне публикации сильной финансовой отчетности за 2022 год. Об этом сообщает РБК.

Так, согласно данным Московской биржи, обыкновенные акции Сбербанка по состоянию на 10:06 по московскому времени подорожали на 0,2 процента, до 174,4 рубля. При этом привилегированные акции показали рост на 0,5 процента, до 173,28 рубля.

Ранее Сбер выпустил отчет за 2022 год и подвел итоги работы за первые два месяца. Сообщалось, что прошлый год компания завершила с чистой прибылью в 270,5 миллиарда рублей. Объем собственных средств вырос до 5,8 триллиона рублей, а достаточность базового капитала по группе увеличилась до 14,8 процента. Это выше, чем ожидали аналитики.

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что финансовая организация может вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года. По его словам, банк достиг запаса прочности для возобновления выплат.

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Варвара Кошечкина
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