Акции Сбербанка подорожали после публикации годовой отчетности

Акции Сбербанка подорожали после публикации финансового отчета за 2022 год

Акции Сбербанка выросли на фоне публикации сильной финансовой отчетности за 2022 год. Об этом сообщает РБК.

Так, согласно данным Московской биржи, обыкновенные акции Сбербанка по состоянию на 10:06 по московскому времени подорожали на 0,2 процента, до 174,4 рубля. При этом привилегированные акции показали рост на 0,5 процента, до 173,28 рубля.

Ранее Сбер выпустил отчет за 2022 год и подвел итоги работы за первые два месяца. Сообщалось, что прошлый год компания завершила с чистой прибылью в 270,5 миллиарда рублей. Объем собственных средств вырос до 5,8 триллиона рублей, а достаточность базового капитала по группе увеличилась до 14,8 процента. Это выше, чем ожидали аналитики.

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что финансовая организация может вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года. По его словам, банк достиг запаса прочности для возобновления выплат.