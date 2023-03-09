В российском городе 60 человек эвакуировали ночью из-за пожара в ТРК

В Челябинске 60 человек эвакуировали из развлекательного комплекса из-за пожара на крыше

Пожар произошел в ночь на четверг, 9 марта, в торгово-развлекательном комплексе «Мегаполис», расположенном на Свердловском проспекте в Челябинске. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Челябинской области.

Сообщение о возгорании поступило в 3.05 по местному времени (в 5.05 по московскому времени). Как сообщили в ведомстве, горел строительный мусор на кровле здания. Отмечается, что сотрудники МЧС ликвидировали горение на площади 150 квадратных метров, не допустив распространения огня внутрь здания.

Из здания было эвакуировано 60 человек, погибших и пострадавших нет. По факту произошедшего начата проверка.

Вечером 8 марта в подъезде многоэтажного жилого дома на Липецкой улице на юге Москвы произошел взрыв. Как сообщил Telegram-канал 112 пишет, причиной взрыва мог стать аэрозольный баллончик.

Ранее при взрыве газа в жилом доме в поселке Дзержинка Челябинской области погиб подросток. К происшествию привела разгерметизация пятилитрового газового баллона, в доме, построенном на две семьи. В результате обрушилось потолочное перекрытие одной из квартир.