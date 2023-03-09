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06:31, 9 марта 2023Спорт

Фитнес-эксперты рассказали о правильном восстановлении между тренировками

Фитнес-эксперты посоветовали дыхательную гимнастику для восстановления между тренировками

Фото: Kike Vega / Unsplash

Фитнес-эксперты Джессика Мэтьюс, Марни Сумбаль и Тиффани Гримм рассказали о правильном восстановлении между тренировками. Их слова приводит Shape.

Специалисты порекомендовали не пренебрегать сном и не уменьшать количество потребляемых калорий в дни, когда вы не занимаетесь спортом. «Запасы энергии будут истощены, поэтому на следующий день вы можете почувствовать себя безумно уставшим», — пояснила Сумбаль, отметив, что в течение всей недели нужно придерживаться единой схемы питания.

Кроме того, по словам экспертов, необходимо выделить в своем стандартном графике время для активного отдыха, например, для велопрогулок — они помогают улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Также важно выполнять упражнения на проработку мышц пенным роллером, гибкость и растяжку, чтобы ускорить процесс восстановления и снять напряжение.

Для снятия стресса после тренировок специалисты посоветовали больше общаться с друзьями и семьей, а также делать дыхательную гимнастику. «Выполните вдох на четыре счета, задержите дыхание на два и выдохните на счет шесть. Это снижает частоту сердцебиения, давление и восстанавливает гликоген, который является топливом для ваших мышц», — рассказала Гримм.

Андрей Стрельцов
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