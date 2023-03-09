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13:27, 9 марта 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали о новой тактике обучения бойцов ВСУ

Рогов: бойцов ВСУ отправляют на фронт перед учебой в Британии ради иллюзии неуязвимости

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на несколько дней отправляют на фронт перед отправкой на обучение в Великобританию, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с агентством SM.News.

По его словам, цель данной тактики создать иллюзию собственного превосходства и неуязвимости у солдат. «Они вывозились и вывозятся в Великобританию на военную базу, где проходят боевое слаживание, учения. После этого они возвращаются обратно подготовленные и «обстрелянные» на фронте», — пояснил Рогов.

Глава движения «Мы вместе с Россией» добавил, что такой прием хорошо работает на людях с невысокими умственными способностями, а результатом становится формирование у них ощущения «супермена или киборга». Он добавил, что такие военнослужащие начинают вести боевые действия более уверенно и дерзко, но «гибнут точно так же».

Ранее Рогов назвал три фактора, от которых зависит готовность ВСУ начать контрнаступление на Запорожскую область. По его словам, прежде всего Киеву необходимо собрать у границ группировку, состоящую более чем из 40 тысяч бойцов.

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Варвара Кошечкина
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